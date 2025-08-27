Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός έκανε αγιασμό στου Ρέντη – Παρών ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε θερμή χειραψία με τον προπονητή του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον αγιασμό του Ολυμπιακού
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον αγιασμό του Ολυμπιακού / ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε τον καθιερωμένο του αγιασμό ενόψει της νέας σεζόν στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, με τον ισχυρό άνδρα της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη να βρίσκεται δίπλα στους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό τιμ.

Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, την Τετάρτη (27/8) στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου στου Ρέντη, έγινε ο αγιασμός του συλλόγου, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να δίνει το σύνθημα για τη νέα σεζόν, ενώ μίλησε και με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον οποίο έχουν εξαιρετικές σχέσεις.

Το κλίμα ήταν εξαιρετικό, με τον Ολυμπιακό να στοχεύει σε μια ακόμη σεζόν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και την καλή πορεία στο Champions League, στο οποίο επέστρεψε μετά τις συνεχόμενες επιτυχίες του στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2025-2026.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2025-2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2025-2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2025-2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Αξίζει να σημειωθεί πως την Πέμπτη (28/8/25) ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα βρεθεί στην κλήρωση της League Phase του Champions League, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα μάθει τους αντιπάλους του για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

