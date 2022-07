Ο Ολυμπιακός έχει στο “στόχαστρό” του τον Ζοβάνε Καμπράλ και στην Πορτογαλία αναφέρουν ότι κατέθεσε επίσημη πρόταση 3 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή Record υποστηρίζει ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις πλέον με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία και θέσει ως τιμή για τον παίκτη τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο 24χρονος εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στη Λάτσιο ως δανεικός, αλλά επέστρεψε πια στη Λισαβόνα, χωρίς να υπολογίζεται από την ομάδα του.

