Ο Φραν Ναβάρο της Πόρτο εμφανίζεται έτοιμος, να μπει στο αεροπλάνο για την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Τη φανέλα του Ολυμπιακού φαίνεται πως.. προβάρει ο Φραν Ναβάρο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρει ότι οι Πειραιώτες τα βρήκαν με την Πόρτο για τον δανεισμό του Ισπανού επιθετικού.

Ο Ολυμπιακός φέρεται πως θα δώσει 250.000€ για τον εξάμηνο δανεισμό του παίκτη, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς, μη υποχρεωτική, που φτάνει τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ – με τους «δράκους» να διατηρούν και ποσοστό μεταπώλησης 10%.

Παράλληλα, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως ο Ισπανός φορ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις το Σάββατο (30/12).

