«Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Τσιμίκα, που δεν υπολογίζεται στη Ρόμα» έγραψαν στην Ιταλία

Ο Κώστας Τσιμίκας δεν κατάφερε να πείσει τον Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι και βρίσκεται στην… έξοδο από την Ρόμα, με τους “τζιαλορόσι να εμφανίζονται έτοιμοι να διακόψουν το δανεισμό του από τη Λίβερπουλ. Τα “σενάρια” για το μέλλον του Έλληνα μπακ αυξάνονται, με το όνομα του Ολυμπιακού να εμφανίζεται σε κάποια από αυτά.

Αυτή τη φορά, ήταν η σειρά του γνωστού Ιταλού δημοσιογράφου, Νικολό Σκίρα, να βάλει τον Ολυμπιακό στο “κάδρο”, σε περίπτωση που ο Κώστας Τσιμίκας αποχωρήσει από τη Ρόμα, με διακοπή δανεισμού.

“Ο Ολυμπιακός έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Ρόμα με τη μορφή δανεισμού από τη Λίβερπουλ. Ο Έλληνας αριστερός μπακ δεν βρίσκεται πλέον στα πλάνα του Γκασπερίνι και θα μπορούσε να αποχωρήσει στη χειμερινή μετεγγραφική περίοδο”, ήταν το ποστ του Σκίρα.