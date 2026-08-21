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Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός έτοιμος να πυροδοτήσει τη βόμβα Βάργκας

Οι Πειραιώτες παλεύουν και τη μεταγραφή του Πουέρτα
Ελβετία
Ο Βάργκας πανηγυρίζει το «χρυσό» πέναλτι για την Ελβετία / REUTERS/Agustin Marcarian
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Πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει ακόμα μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει καταθέσει πρόταση 12+2 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεβίλλη για την απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας.

Ο Ολυμπιακός κινείται δυνατά στην αγορά για την απόκτηση ενός βασικού εξτρέμ, με το όνομα του Ρούμπεν Βάργκας να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του.

Οι ερυθρόλευκοι έχουν καταθέσει πρόταση για τον 28χρονο διεθνή Ελβετό ποδοσφαιριστή (05/08/1998, 1,79μ.) ύψους 12.000.000 ευρώ συν 2.000.000 ευρώ σε μπόνους στη Σεβίλλη, στην οποία τεχνικός διευθυντής είναι ο πρώην συνεργάτης του Αντόνιο Κορδόν στον Ολυμπιακό, Χοσέ Ιγκνάσιο Ναβάρο.

Να σημειωθεί ότι ο Βάργκας έμεινε εκτός προπόνησης για τη Σεβίλλη την Πέμπτη (20/8/2026), καθώς φαίνεται ότι προχωράει η μεταγραφή του στους Πειραιώτες.

Ο Ελβετός εξτρέμι προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν με 25 συμμετοχές (1.620′) με τη Σεβίλλη, με 3 γκολ και 6 ασίστ στη La Liga, ενώ αγωνίστηκε στο Μουντιάλ με την Ελβετία το καλοκαίρι.

“Ανοιχτό” και του Πουέρτα

Ο Ολυμπιακός κινείται δυνατά και σε άλλα μέτωπα, με τους Πειραιώτες να εξακολουθούν να παλεύουν την περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Κολομβία, οι Πειραιώτες προσπαθούν να εντάξουν τον διεθνή παίκτη στο ρόστερ τους, μέσω της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα «elfutbolero.com.co» αναφέρει πως η αγγλική ομάδα θα προχωρήσει στην απόκτηση του παίκτη από τη Σανταντέρ και στη συνέχεια θα τον παραχωρήσει με τη μορφή δανεισμού στους Πειραιώτες.

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