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Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός έχει πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι για τον Μεχντί Ταρέμι

Οι ερυθρόλευκοι δρομολογούν αποχωρήσεις για να αδειάσει χώρος στο ρόστερ τους
Ο Μεχντί Ταρέμι
Ο Μεχντί Ταρέμι με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μεταγραφικό πυρετό, έχοντας ήδη ανακοινώσει τους Φρόιλερ και Τικνιζιάν, ενώ είναι κοντά στους Γκονζάλες και Κάσερες, όμως θέλει να αδειάσει το ρόστερ του, με τον Ταρέμι να είναι στην πόρτα της εξόδου.

Στα γραφεία του Ολυμπιακού έχει φτάσει πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι για τον Μεχντί Ταρέμι, ενώ και η Λιλ και η Βάσκο Ντα Γκάμα έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους.

Ο Ολυμπιακός θέλει να παραχωρήσει και τον Γιάρεμτσουκ που δεν είναι στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ, με τον ίδιο τον Ουκρανό να θέλει να αποχωρήσει για να έχει αυξημένα λεπτά συμμετοχής στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του.

Στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό είναι και οι Μπράιαν Χιλ και Ρούμπεν Βάργκας, τους οποίους έχει «κυκλώσει» ο Ισπανός προπονητής για να ενταχθούν στο ερυθρόλευκο ρόστερ.

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Αθλητικά
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