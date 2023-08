Ο Κώστας Παπανικολάου και η σύζυγός του, Αγγελική Μπίθα, απέκτησαν δεύτερο παιδί, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να τους εύχεται για τη γέννηση της κόρης τους.

Με μία ανάρτηση με μπιμπερό, ο Ολυμπιακός συνεχάρη τον αρχηγό του, Κώστα Παπανικολάου για το ευχάριστο γεγονός, γράφοντας στα social media τα εξής: “Συγχαρητήρια για τη νέα σας άφιξη Κώστα Παπανικολάου! Είθε όλα τα αστέρια να ευθυγραμμιστούν για να φέρουν υγεία και αγάπη στην οικογένειά σας που μεγαλώνει”.

Ο Παπανικολάου δεν ταξίδεψε στο Άμπου Ντάμπι με την Εθνική Ελλάδας, για να βρεθεί δίπλα στη σύζυγό του στη γέννηση της δεύτερης κόρης τους, αλλά σύντομα θα ενσωματωθεί ξανά στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, για το Μουντομπάσκετ 2023.

Congrats on your new arrival @K_pap16 ! May all the stars align to bring your growing family health and love! #OlympiacosBC pic.twitter.com/6Xq0DVmP9K