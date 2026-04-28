Ο Ολυμπιακός γέμισε το ΣΕΦ με κόκκινα μπλουζάκια για το game 1 με τη Μονακό, στα playoffs της Euroleague

Κατακόκκινη εικόνα απέκτησε το ΣΕΦ λίγες ώρες πριν από το game 1, Ολυμπιακός – Μονακό, για τα playoffs της Euroleague (28.04.2026, 21:00, Novasports 4, Newsit.gr).

Όπως φαίνεται και από την ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, σε όλα τα καθίσματα του ΣΕΦ τοποθετήθηκαν κόκκινα μπλουζάκια, τα οποία περιμένουν τους φίλους της ομάδας του Πειραιά, για το ματς με τη Μονακό.

"Playoffs mode: ON. Απόψε (28/04, 21.00) γράφεται το πρώτο κεφάλαιο κόντρα στη Μονακό και το ΣΕΦ δεν θα είναι απλά γεμάτο, θα είναι καυτό.

Μπαίνοντας στη θέση σου, σε περιμένει το συλλεκτικό t-shirt της @Piraeus_Bank με το μήνυμα: “All the way”! Το φοράμε, το ζούμε, το φωνάζουμε! Γινόμαστε ένα με την ομάδα και παλεύουμε όλοι μαζί για το 1-0.” αναφέρουν οι Πειραιώτες στην ανάρτησή τους.