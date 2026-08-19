Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Τσίβας Γουαδαλαχάρα για την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες

Οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με την Τσίβας Γουαδαλαχάρα είχαν αίσιο τέλος, σύμφωνα με τους Μεξικανούς, με τον Αρμάντο Γκονζάλες να προβάρει την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο Ολυμπιακός έδωσε τα χέρια με την ομάδα από το Μεξικό για τον Αρμάντο Γκονζάλες και σύμφωνα με το «clarosports.com» θα κληθεί να δώσει 11.220.000 ευρώ για να φέρει στον Πειραιά τον επιθετικό της Τσίβας.

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Οι φίλοι της Τσίβας Γουαδαλαχάρα την Τρίτη (18/08/26) βρέθηκαν στο προπονητικό κέντρο για να δουν τον ποδοσφαιριστή, όμως εκείνος δεν σταμάτησε με το αυτοκίνητό του.

Ο σύλλογος από το Μεξικό θα κρατήσει και ένα ποσοστό μεταπώλησης στο 10% για τον Γκονζάλες, που σε 69 ματς με την πρώτη ομάδα είχε 29 γκολ και 4 ασίστ..