Ο Ολυμπιακός καταγγέλλει επίθεση οπαδών του Παναθηναϊκού πριν το ντέρμπι του βόλεϊ γυναικών

Για τραμπουκισμούς από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού κάνει λόγο ο Ολυμπιακός
Οι παίκτριες του Ολυμπιακού στο βόλεϊ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Οι παίκτριες του Ολυμπιακού στο βόλεϊ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στο Μετς για την 8η αγωνιστική της Volley League, αλλά οι οπαδοί του “τριφυλλιού” φέρονται να υποδέχθηκαν με ύβρεις και τραμπουκισμούς την αποστολή των Πειραιωτών.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η πλευρά του Ολυμπιακού, μία μερίδα οπαδών του Παναθηναϊκού επιτέθηκε στην αποστολή των “ερυθρόλευκων” κατά την άφιξή της στο ΣΕΦ, με την αστυνομία να είναι απούσα.

Πιο συγκεκριμένα, από τους Πειραιώτες προέκυπτε ότι η ομάδα βόλεϊ γυναικών του συλλόγου, δέχθηκε τραμπουκισμούς και επίθεση από οπαδούς του Παναθηναϊκού, “με την αστυνομία να μην κάνει τίποτα”. Με βάση τη σχετική ενημέρωση “οι παίκτριες της ομάδας δέχθηκαν φτυσιές, παγάκια και νερά, ενώ ένα αντικείμενο πέτυχε και τη Μίλιτσα Κούμπουρα”.

