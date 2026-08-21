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Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός κατήγγειλε την Dubai BC στην Euroleague για την υπόθεση Γουόκαπ

Το σίριαλ με τον Τεξανό γκαρντ καλά κρατεί στους πρωταθλητές Ευρώπης
Ο Γουόκαπ
Ο Γουόκαπ με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Νέο κεφάλαιο στην υπόθεση του Ολυμπιακού με την Τόμας Γουόκαπ και την Dubai BC.

Ο Ολυμπιακός έστειλε επιστολή στην Dubai BC, που κοινοποιήθηκε και στην Euroleague, καταγγέλλοντας την για παράνομη προσέγγιση του Τόμας Γουόκαπ.

Η κίνηση αυτή από την ερυθρόλευκη ΚΑΕ ήρθε με την ενέργεια του Τεξανού γκαρντ να προσφύγει στο BAT για να μείνει ελεύθερος από τους Πειραιώτες.

Ο Τόμας Γουόκαπ έχει ενεργό συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και δεν επιτρέπεται να έχει επαφές με άλλη ομάδα.

Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται πλέον σε ανοιχτή κόντρα τόσο με τον παίκτη όσο και με την Dubai BC, η οποία έχει κάνει ήδη τρεις έγγραφες προσφορές για την αγορά του Γουόκαπ.

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