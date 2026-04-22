Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός κλείνει τον Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ για τα επόμενα δύο χρόνια

«Φούντωσαν» τα σενάρια για τον Αμερικανό γκαρντ και τον Ολυμπιακό
Ο Μακιντάιρ κοντρα στον Γκραντ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι βρίσκεται η μετεγγραφή του Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ στον Ολυμπιακό, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται πλέον πολύ κοντά σε συμφωνία για διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ πραγματοποίησε φέτος εξαιρετική σεζόν στη Euroleague με τον Ερυθρό Αστέρα, “μετρώντας” 12,6 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 7,4 ασίστ κατά μέσο όρο, γεγονός που τον έφερε στην κορυφή της λίστας του Ολυμπιακού για το καλοκαίρι.

Οι φήμες για τις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών είχαν κυκλοφορήσει εδώ και αρκετό καιρό, αλλά πλέον γίνεται λόγος και για μετεγγραφή που “κλείνει” άμεσα. «Ο Ολυμπιακός και Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ ολοκληρώνουν τη συμφωνία για πολυετές συμβόλαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά για την υπόθεση, ο γνωστός Ιταλός ρεπόρτερ, Ματέο Αντρεάνι.

Αθλητικά
