Ο Ολυμπιακός κλείνει τον Νίκο Πλώτα

Έτοιμος να ολοκληρώσει ακόμα μία μεταγραφική κίνηση στην περιφέρεια είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκλεισε τον Νίκο Πλώτα από τον Προμηθέα.

Ο Νίκος Πλώτας αναμένεται να συμπληρώσει τη γραμμή των γκαρντ του Ολυμπιακού, δίνοντας ουσιαστικά λύσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 22χρονος άσος (1μ.95) αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στον Προμηθέα, με την φανέλα του οποίου είχε την περασμένη σεζόν 5.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά 18.1 λεπτά σε 23 αγώνες της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.

Ο Πλώτας αναδείχθηκε κορυφαίος νεαρός του πρωταθλήματος, ενώ στο παρελθόν έχει παίξει στην Καρδίτσα και στον Κόροιβο Αμαλιάδας.

Έχει υπάρξει διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες, ενώ έχει κληθεί και σε προετοιμασίες της Εθνικής Ανδρών.