Ο Ολυμπιακός «κλείνει» τον Ταλίς Ενρίκε από την Παλμέιρας

Λεπτομέρειες φαίνεται ότι απομένουν για μία νέα μετεγγραφή του Ολυμπιακού , αφού οι Πειραιώτες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση του Ταλίς Ενρίκε από την Παλμέιρας.

Ο Ολυμπιακός έχει πλέον με τον Εντού, πολύ καλή εικόνα της αγοράς στην Βραζιλία και έτσι ξεχώρισε από νωρίς το ταλέντο του 20χρονου επιθετικού της Παλμέιρας, Ταλίς Ενρίκε, ο οποίος και αναμένεται να “κλείσει” άμεσα στους Πειραιώτες.

Με πολύ γρήγορες διαδικασίες, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται έτοιμος να ολοκληρώσει το deal για τον νεαρό επιθετικό, ο οποίος και θα υπογράψει νέο πενταετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες, ως μία μετεγγραφή και για το μέλλον της ομάδας.