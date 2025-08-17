Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός «κλείνει» τον Ταλίς Ενρίκε από την Παλμέιρας

Επένδυση για το μέλλον η μετεγγραφή του 20χρονου επιθετικού στον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός «κλείνει» τον Ταλίς Ενρίκε από την Παλμέιρας

Λεπτομέρειες φαίνεται ότι απομένουν για μία νέα μετεγγραφή του Ολυμπιακού , αφού οι Πειραιώτες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση του Ταλίς Ενρίκε από την Παλμέιρας.

Ο Ολυμπιακός έχει πλέον με τον Εντού, πολύ καλή εικόνα της αγοράς στην Βραζιλία και έτσι ξεχώρισε από νωρίς το ταλέντο του 20χρονου επιθετικού της Παλμέιρας, Ταλίς Ενρίκε, ο οποίος και αναμένεται να “κλείσει” άμεσα στους Πειραιώτες.

Με πολύ γρήγορες διαδικασίες, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται έτοιμος να ολοκληρώσει το deal για τον νεαρό επιθετικό, ο οποίος και θα υπογράψει νέο πενταετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες, ως μία μετεγγραφή και για το μέλλον της ομάδας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo