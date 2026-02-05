Ο Ολυμπιακός περνάει στην αντεπίθεση με καταγγελίες και μηνυτήριες αναφορές για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Το τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια καλά κρατεί, με τις δύο πλευρές να δίνουν συνέχεια στη διαμάχη τους εκτός αγωνιστικού χώρου.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να περάσει στην αντεπίθεση, καθώς αναμένεται να προβεί σε καταγγελίες και μηνυτήριες αναφορές για όσα έγιναν στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός θα καταγγείλει την ΑΕΚ για τα αντικείμενα που έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο από τους οπαδούς της, για τις βρισιές και τις φτυσιές -όπως επισημαίνεται- στη σουίτα που φιλοξενήθηκε η αποστολή των πρωταθλητών Ελλάδας, για τη λεκτική επίθεση του Μάριου Ηλιόπουλου στον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τη μεταφράστρια της ομάδας, αλλά και για την παρουσία μη διαπιστευμένων προσώπων στα αποδυτήρια του γηπέδου και όσα ακολούθησαν.

Σχετικά με την κλήση του Ποντένσε από τη ΔΕΑΒ, οι Πειραιώτες κάνουν λόγο για αυτογκόλ της ΑΕΚ, η οποία αντί να ζητήσει συγγνώμη για το περιστατικό με την ομπρέλα, έκανε καταγγελία.

Από τον Ολυμπιακό υποστηρίζουν πως δεν ανησυχούν για την καταγγελία αυτή και μάλιστα απορούν πως μπορεί ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας να ασκήσει δίωξη όταν το περιστατικό έχει ήδη καταγραφεί στο φύλλο αγώνα.