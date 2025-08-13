Ο Ολυμπιακός «πέταξε» για Ιταλία όπου θα αντιμετωπίσει Νάπολι και Ίντερ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την καλοκαιρινή του προετοιμασία και μπροστά του έχει δύο σημαντικά φιλικά παιχνίδια με Ίντερ και Νάπολι, για τα οποία και αναχώρησε από την Ολλανδία για την Ιταλία.

Λίγο πριν μπει στη “μάχη” για τη Super League, αλλά και τη League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός θα δώσει δύο δυνατά τεστ στην Ιταλία, με τις δύο κορυφαίες ομάδες της περσινής Serie A, τη Νάπολι και την Ίντερ.

Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την πρωταθλήτρια Ιταλίας την ερχόμενη Πέμπτη (14/8, 19:00), για να ακολουθήσει το φιλικό με τους… δευτεραθλητές “νερατζούρι”, το Σάββατο (16/8, 21:30).

Τα δύο ματς θα ολοκληρώσουν ουσιαστικά τη φετινή προετοιμασία του Ολυμπιακού.