Ο Ολυμπιακός «πέταξε» για Ιταλία όπου θα αντιμετωπίσει Νάπολι και Ίντερ

Παιχνίδια προετοιμασίας κόντρα σε δυνατούς αντιπάλους για τον Ολυμπιακό
Εικόνα από την αναχώρηση του Ολυμπιακού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Εικόνα από την αναχώρηση του Ολυμπιακού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την καλοκαιρινή του προετοιμασία και μπροστά του έχει δύο σημαντικά φιλικά παιχνίδια με Ίντερ και Νάπολι, για τα οποία και αναχώρησε από την Ολλανδία για την Ιταλία.

Λίγο πριν μπει στη “μάχη” για τη Super League, αλλά και τη League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός θα δώσει δύο δυνατά τεστ στην Ιταλία, με τις δύο κορυφαίες ομάδες της περσινής Serie A, τη Νάπολι και την Ίντερ.

Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την πρωταθλήτρια Ιταλίας την ερχόμενη Πέμπτη (14/8, 19:00), για να ακολουθήσει το φιλικό με τους… δευτεραθλητές “νερατζούρι”, το Σάββατο (16/8, 21:30).

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Τα δύο ματς θα ολοκληρώσουν ουσιαστικά τη φετινή προετοιμασία του Ολυμπιακού.

