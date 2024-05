«Ο Ολυμπιακός θα κάνει πρόταση για να κρατήσει τον Νταβίντ Κάρμο»

Ο Ολυμπιακός θέλει να διατηρήσει στο ρόστερ του τον Νταβίντ Κάρμο και τη νέα σεζόν, με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν πρόταση για ανανέωση του δανεισμού στον ποδοσφαιριστή.

Ο Ολυμπιακός έχει στόχο να κρατήσει τον Νταβίντ Κάρμο στο ρόστερ του ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, με τους «ερυθρόλευκους» σύμφωνα με δημοσιεύματα να ετοιμάζουν πρόταση για ανανέωση του δανεισμού του Ανγκολέζου στόπερ.

Όπως είναι λογικό ο Κάρμο είχε μια πολύ καλή παρουσία με την «ερυθρόλευκη» φανέλα το εξάμηνο που αγωνίστηκε στην χώρα μας, με τον Ολυμπιακό να θέλει να τον κρατήσει στο δυναμικό του.

Ωστόσο η ρήτρα των 17,5 εκατ. ευρώ από την Πόρτο είναι αρκετά υψηλή.

Γι αυτό όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι, ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει πρόταση στους «δράκους» για να ανανεώσει το δανεισμό του ποδοσφαιριστή, πληρώνοντας μάλιστα ενοίκιο.

