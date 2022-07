Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ακόμα μία μεταγραφική κίνηση. Οι πρωταθλητές Ελλάδας βρίσκονται κοντά στην απόκτηση του 25χρονου Νοτιοκορεάτη μέσου, Χουάνγκ Ιν-Μπέομ.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να κλείσει τον Χουάνγκ Ιν-Μπέομ, ο οποίος ανήκει στη Ρουμπίν Καζάν ως το 2023, ωστόσο η FIFA επιτρέπει στους ξένους ποδοσφαιριστές της Ρωσίας και της Ουκρανίας να θέσουν σε αναστολή τα συμβόλαιά τους για έναν χρόνο, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Αυτό σημαίνει ότι ο 25χρονος Νοτιοκορεάτης μέσος μπορεί να αποκτηθεί σαν να είναι ελεύθερος. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Χουάνγκ Ιν-Μπέομ αγωνίστηκε σε 27 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, με δύο γκολ και τρεις ασίστ, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και στο MLS για τους Βανκούβερ Γουάιτκαπς.

Να σημειωθεί ότι ο υποψήφιος μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού αγωνιζόταν το τελευταίο διάστημα ως δανεικός στη Σεούλ, έχοντας δέκα συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Χουάνγκ Ιν-Μπέομ είναι διεθνής με τη Νότια Κορέα, με την οποία έχει τέσσερα γκολ σε 34 συμμετοχές.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ολυμπιακός και ο Χουάνγκ Ιν-Μπέομ βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία.

Olympiacos are close to signing In-beom Hwang, also on Augsburg and Lorient list – Greek club now getting closer after further talks during the weekend. ⚪️🔴🇰🇷 #Olympiacos



Hwang suspended his contract with Rubin Kazan few weeks ago.