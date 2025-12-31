Αθλητικά

Ο Ουάρντα έκλεισε στον Ηρακλή

Σπουδαία κίνηση για τους Θεσσαλονικείς
Ο Αμρ Ουάρντα με τη φανέλα της ΑΕΛ
Ο Αμρ Ουάρντα με τη φανέλα της ΑΕΛ / EUROKINISSI

Ένα πρωτοχρονιάτικο δώρο στους φίλους της ομάδας είναι έτοιμη να προσφέρει η διοίκηση του Ηρακλή, η οποία ήρθε σε συμφωνία με τον Αμρ Ουάρντα.

Ο Ηρακλής θέλει να επιστρέψει στη Super League μετά από αρκετά χρόνια αναμονής και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι Θεσσαλονικείς προχωρούν σε ακόμα μία σπουδαία κίνηση, φέρνοντας στην ομάδα τον Αμρ Ουάρντα.

Ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός αναμένεται την Τετάρτη (31/12) στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ηρακλή.

Θα υπογράψει μέχρι το τέλος της σεζόν με option ανανέωσης για τη νέα αγωνιστική σεζόν σε περίπτωση ανόδου στη Super League. 

Μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στα μεγάλα σαλόνια με την ΑΕΛ.

