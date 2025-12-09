Αθλητικά

Ο Πάμπλο Λάσο νέος προπονητής της Εφές Αναντολού

Για συμφωνία των δύο πλευρών μέχρι το καλοκαίρι του 2027 κάνουν λόγο οι Τούρκοι
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, ο Πάμπλο Λάσο αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Εφές Αναντολού μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Συγκεκριμένα, το basketfaul αναφέρει ότι ο Πάμπλο Λάσο θα αντικαταστήσει τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ στο τιμόνι της Εφές Αναντολού. Η τουρκική ομάδα έδωσε συμβόλαιο στον πολύπειρο Ισπανό τεχνικό μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Οι Τούρκοι βρίσκονται στη 17η θέση της φετινής Euroleague με ρεκόρ 5-9 (3-5 εντός και 2-4 εκτός έδρας), με την 9η Ζάλγκιρις και την 10η Ρεάλ να είναι στο 8-6.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η Εφές Αναντολού θα χρειαστεί να αλλάξει τελείως την εικόνα της, αν θέλει να παλέψει για την είσοδο στα πλέι οφ της Euroleague.

Αθλητικά
