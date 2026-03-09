Αθλητικά

Ο Παναγιώτης Ρέτσος συμπλήρωσε κάρτες και θα χάσει ένα από τα επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού

Ποινή μίας αγωνιστικής θα εκτίσει ο αρχηγός του Ολυμπιακού
Ο Ρέτσος
Ο Ρέτσος δέχεται την κίτρινη κάρτα στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος με τον ΠΑΟΚ στην 24η αγωνιστική της Super League, σε ένα παιχνίδι που ο Παναγιώτης Ρέτσος συμπλήρωσε κάρτες για τους Πειραιώτες.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος αντίκρυσε την τρίτη του κίτρινη κάρτα στη σεζόν για τον Ολυμπιακό και ως εκ τούτου, καλείται να εκτίσει ποινή μίας αγωνιστικής στα επόμενα παιχνίδια της ομάδας του στη Super League.

Με μόλις δύο αγωνιστικές να απομένουν όμως στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ο αρχηγός των Πειραιωτών αναμένεται να μείνει εκτός είτε στο εκτός έδρας ματς με τον ΟΦΗ είτε στο τελευταίο εντός με την ΑΕΛ Novibet.

