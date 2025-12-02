Ο Παναγιώτης Ρέτσος χάνει το Καϊράτ – Ολυμπιακός

Ο Παναγιώτης Ρέτσος στάθηκε άτυχος στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, με τον διεθνή Έλληνα αμυντικό να αποχωρεί τραυματίας.

Όπως όλα δείχνουν, ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Παναγιώτη Ρέτσου στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ το Σάββατο (6/12), αλλά και στην κομβική αναμέτρηση με την Καϊράτ για το Champions League.

Ο Έλληνας στόπερ θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την αναμέτρηση με τον Άρη για την 14η αγωνιστική της Super League που ακολουθεί μετά τον ευρωπαϊκό αγώνα.

Μάχη με τον χρόνο δίνει και ο Τσικίνιο για να προλάβει τον αγώνα με την Καϊράτ, με τον Πορτογάλο να τραυματίζεται στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Πολύ καλύτερα είναι τα νέα για Ποντένσε και Ταρέμι, οι οποίοι επιστρέφουν άμεσα στη δράση.