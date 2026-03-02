Ο Παναιτωλικός έγινε 100 ετών, η γιορτή της ομάδας του Αγρινίου

Ο Παναιτωλικός συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής και γιόρτασε τα γενέθλιά του σε κεντρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις», παρουσία πολλών φίλων της ομάδας.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναιτωλικός, Φώτης Κωστούλας, αποκάλυψε τι συζήτησε με τον τότε Δήμαρχο πριν επενδύσει στην ομάδα του Αγρινίου, ενώ υπογράμμισε πως η ομάδα είναι πλέον πιο ισχυρή κι ακμαία.

«Έκανα πρόταση στον τότε Δήμαρχο να κάνω κάτι για το Αγρίνιο. Του είπα ότι μπορώ να φτιάξω ένα μεγάλο κολυμβητήριο και να το χαρίσω στην πόλη. Με κοίταξε παράξενα, μου είπε “Άστο ρε φίλε” και με έδιωξε»!

«Συνήθως όταν ξεκινάω να μιλάω, ξεχνάω να σταματήσω για αυτό τα… έγραψα. Αγαπητοί φίλοι του Παναιτωλικού, καλωσήρθατε στην σημερινή εκδήλωση. Είναι ξεχωριστή στιγμή η γιορτή για την συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής για τον σύλλογο, που το όνομα του είναι ταυτόσημο με το Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Δεν γιορτάζει μόνο ο Παναιτωλικός, αλλά ο κάθε Αγρινιώτης, όπου κι αν βρίσκεται. Η εκδήλωση μας αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στους ιδρυτές και όλους όσους διατηρούν άσβηστη τη δάδα των αρχών και των αξιών του.

Τιμούμε την τεράστια κοινωνική προσφορά του και το τεράστιο έργο που παρείχε, μέσω των νυχτερινών σχολών. Είχα έναν μικρό αδελφό που τον πήγαινα εγώ στη νυχτερινή σχολή. Τον έχασα πριν λίγες μέρες. Να είναι καλά εκεί που είναι. Φοβόταν το σκοτάδι και πήγαινα να τον πάρω και να τον φέρω στο σπίτι. Τιμούμε την προσπάθεια που έκαναν όσοι ίδρωσαν τη φανέλα για να δώσουν χαρά στους Αγρινιώτες. Με νίκες, με επιτυχίες και πάνω απ’ όλα με αγρινιώτικη λεβεντιά, που είναι πάνω από την έκβαση ενός αγώνα.

Ο Παναιτωλικός είναι οι παιδικές μνήμες που διατηρούμε από τις παιδικές επισκέψεις μας στο γήπεδο. Εικόνες μιας άλλης εποχής που κρατάει ο καθένας από εμάς. Ο πλούτος συναισθημάτων που εισέπραξε από την ομάδα μας. Όλα αυτά είναι η μεγάλη κληρονομιά που μας αφήνουν τα πρώτα 100 χρόνια. Εύχομαι να είμαστε καλά και στα… 200!

Χρέος μας δεν είναι να μόνο διατηρήσουμε τη μνήμη. Οφείλουμε να την ενισχύσουμε, να γίνει κτήμα της νεολαίας και των επόμενων γεναιών. Ο καθένας καλείται να βάλει το δικό του λιθαράκι, μικρό ή μεγαλύτερο. Να γίνεται ο Παναιτωλικός πιο ισχυρός και ακμαίος.

Ευχαριστώ όλους τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Παναιτωλικού που μας τιμούν με την παρουσία τους απόψε. Εγώ είμαι 20 και κάτι χρόνια στον Παναιτωλικό, όμως για να φτάσει εκεί που θέλουμε δεν ήμουν μόνος. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες μου. Από το Δ.Σ. μέχρι όλους όσους εργάστηκαν, ώστε να γίνει ο Παναιτωλικός πρότυπο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ξεχνάμε τους παίκτες που ίδρωσαν για να έχουμε επιτυχίες και άνοδο στη μεγάλη κατηγορία».

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε κι ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης ο οποίος ανέφερε πως είχε εντυπωσιαστεί από την εκδρομή των φίλων του Παναιτωλικού στη Νέα Σμύρνη για το μπαράζ με τη Ρόδο, ενώ ευχήθηκε στην αγρινιώτικη ομάδα να κατακτήσει στον δεύτερο αιώνα ζωής έναν τίτλο και να βγει στην Ευρώπη.

«Σας ευχαριστώ για την τιμή. Υπό την ηγεσία του κ. Κωστούλα ο Παναιτωλικός διάγει τις καλύτερες μέρες της ιστορίας του. Παιδί μικρό την δεκαετία του ’90 περιμένοντας την “ Αθλητική Κυριακή”, εντυπωσιαζόμουν από τον κόσμο του Παναιτωλικού.

Μου έχει μείνει ως φοιτητής η τεράστια εκδρομή στη Νέα Σμύρνη για το μπαράζ με την Ρόδο. Ήταν εντυπωσιακό. Όλα αυτά με εντυπωσίασαν πραγματικά. Ο αιώνας αυτός ήταν η αρχή. Εύχομαι ο δεύτερος αιώνας να βρει τον Παναιτωλικό με κάποιο τίτλο, με πορεία στην Ευρώπη, σας ευχαριστώ για την τιμή» τόνισε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας.

Ο δε πρόεδρος της ΠΑΕ Παναιτωλικός, Μάκης Μπελεβώνης, ανέφερε: «Ο Παναιτωλικός έχει δυνατό όνομα, είναι στα καλύτερά του. Δεν πρέπει να επαναπαυθούμε. Να ετοιμάσουμε την επόμενη μέρα. Είναι υποχρέωση όλων μας. Δικιά μας, των φιλάθλων, των φορέων και παραγόντων της πόλης.

Τα 100 χρόνια ζωής για τον Παναιτωλικό, 100 χρόνια περηφάνιας και ιστορίας. Το να υπηρετείς τον Παναιτωλικό είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη. Το να τον υπηρετείς στα χρόνια του Κωστούλα είναι πολύ μεγαλύτερη τιμή και προνόμιο.

Κλείνουμε 21 χρόνια. Δεν είναι περίοδος, δεν είναι αριθμός. Είναι ένα μακρύ ταξίδι, γεμάτο περιπέτειες και γεμάτο γνώση. Δεν έλειψαν ούτε οι Λαιστρυγόνες, ούτε οι Κύκλωπες ούτε οι Ποσειδώνες. Δεν έλειψε η αδικία, το παρασκήνιο, οι “ παράγκες”, με πολλά χρώματα.

Δεν φοβηθήκαμε, δεν λυγίσαμε γιατί είχαμε ξεκαθαρίσει ότι τελειώνοντας αυτό το ταξίδι θα θέλαμε να κοιτάμε περήφανοι όλους στα μάτια, με καθαρή την ψυχή μας. Αυτοί ήταν οι κανόνες από την πρώτη μέρα. Αρχές και αξίες. Συμφωνούσαμε απόλυτα και υπηρετήσαμε το όνειρό του.

Μας είχαν πει από την πρώτη μέρα -ο πρόεδρος δεν το άκουσε- ότι θα περάσουμε δύσκολα αν δεν υποκύψουμε στο παρασκήνιο. Όμως αντέξαμε. Δυσκολευτήκαμε, πιεστήκαμε, απογοητευτήκαμε, αμφισβητηθήκαμε, όμως στο τέλος καταφέραμε αρκετά, όχι όλα. Και πάνω απ’ όλα να επανέλθουμε μετά από 34 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, εκεί που έπρεπε να βρίσκεται χρόνια.

Εκεί που παραμένουμε για αρκετά χρόνια -εύχομαι να συνεχιστεί- είναι κάτι που δεν έχουν πετύχει πολλές ομάδες. Σήμερα, μετά από 21 χρόνια και 100 από την ίδρυση, ο Παναιτωλικός βρίσκεται στα καλύτερά του».

Τέλος, όπως τονίστηκε στην εκδήλωση στον αγώνα της επόμενης Δευτέρας (9/3, 18:00) θα ανοίξει ξανά έπειτα από 2,5 χρόνια η μικρή εξέδρα του γηπέδου του Αγρινίου, η οποία θα είναι σε θέση να φιλοξενήσει 2.000 φιλάθλους, ενώ στην κεντρική είσοδο του γηπέδου θα τοποθετηθεί άγαλμα του Τιτόρμου, ύψους τεσσάρων μέτρων, ως φόρος τιμής στο ιστορικό σύμβολο του συλλόγου.