Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα sold out για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Πέμπτης (28/10) για την 17η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά τρία σερί διπλά στην Euroleague, ο κόσμος του Παναθηναϊκού “τρελάθηκε”, εξαντλώντας τα εισιτήρια του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, πέντε μέρες πριν το τζάμπολ του παιχνιδιού.

Έτσι λοιπόν, το ΟΑΚΑ θα φλέγεται το βράδυ της Πέμπτης (28/12), με τους φίλους του τριφυλλιού να θέλουν να δουν την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να φτάσει στην τέταρτη σερί νίκη της στη διοργάνωση.



Can’t wait to see you in our ! Let’s get the W together #WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/wsTxmA4JWo