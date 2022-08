Παίκτης του Παναθηναϊκού θα είναι για έναν ακόμη χρόνο ο Λευτέρης Μποχωρίδης, με το «τριφύλλι» να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας των δυο πλευρών.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός βρίσκονται και δηλώσεις του Λευτέρη Μποχωρίδη, με τον Έλληνα διεθνή γκαρντ (σ.σ. συμμετέχει στην προετοιμασία της Εθνικής) να αναφέρεται στην ανανέωση του συμβολαίου του και να εκφράζει την αισιοδοξία του για μια καλύτερη νέα αγωνιστική σεζόν.

Η ανακοίνωση:

Παραμένει «πράσινος» ο Μποχωρίδης

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Λευτέρη Μποχωρίδη για έναν ακόμη χρόνο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που παρέμεινα στον Παναθηναϊκό. Είμαι πολλά χρόνια στην ομάδα και έχω δεθεί μαζί της. Ήθελα πάρα πολύ να μείνω, ειδικά μετά την περσινή πολύ δύσκολη χρονιά, ώστε να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που ανήκει», δήλωσε στο paobc.gr ο διεθνής γκαρντ του «τριφυλλιού» και εξήγησε: «Πιστεύω ότι με σκληρή δουλειά μπορούμε να χτίσουμε κάτι καλό και να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Από μέρους μου θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να δικαιώσω τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη τους».

