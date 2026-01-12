«Ο Παναθηναϊκός ανέβασε την προσφορά του για Σαντίνο Αντίνο και τον κλείνει» γράφουν στην Αργεντινή

Την ώρα που η Τράμζονσπορ φέρεται να θέλει να μπει “σφήνα” και να κάνει δικό της τον Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ, ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται να έχει κάνει πρόοδο σε αυτή την υπόθεση και να… πλησιάζει στην απόκτηση του νεαρού Αργεντινού εξτρέμ.

Ο Αργεντινός ρεπόρτερ, Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα -ο οποίος παρακολουθεί στενά τα θέμα της Γοδόι Κρουζ και περνάει τις θέσεις του προέδρου της- μετέφερε νέες πληροφορίες γύρο από την υπόθεση “Σαντίνο Αντίνο” αναφέροντας ότι ο Παναθηναϊκός ανέβασε την πρότασή τους για τον 20χρονο εξτρέμ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, ο Παναθηναϊκός προσφέρει στην Γοδίο Κρουζ 10.2 εκατ. (δίχως να διευκρινίζεται αν πρόκειται για ευρώ ή δολάρια) για το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη, ενώ εάν δεν υπάρξει πώλησή του εντός δύο ετών, θα μπορεί το “τριφύλλι”να αποκτήσει το υπόλοιπο 25% με 3.4 εκατ.

“Η συμφωνία είναι κοντά στο να κλείσει”, επισημαίνεται στο ρεπορτάζ.