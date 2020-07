Τίτλοι τέλους και επίσημα για τον Νικ Καλάθη στον Παναθηναϊκός, λίγη ώρα αφού έγινε γνωστό πως και ο Νίκος Παππάς αποτελεί παρελθόν μετά από 7 χρόνια παρουσίας με τους “πράσινους” να αποχαιρετούν και τους δύο με αναρτήσεις στα social media της ομάδας.

Ο Νικ Καλάθης αποτελεί οριστικά παρελθόν για τον Παναθηναϊκό, μετά από 8 χρόνια παρουσίας συνολικά, αφού ο μέχρι πρότινος αρχηγός του “τριφυλλιού” ήταν στην ομάδα από το 2015, ενώ νωρίτερα είχε φορέσει τα πράσινα από το 2009 μέχρι το 2012.

“Ευχαριστούμε Nick! Περάσαμε 8 υπέροχα χρόνια μαζί! Για πάντα στις καρδιές μας!” έγραφε χαραλτηριστικα η ανάρτηση της “πράσινης” ΚΑΕ για τον Καλάθη, ο οποίος είναι ήδη γνωστό πως θα συνεχίσει στην Μπαρτσελόνα.

Εν τω μεταξύ με μία λιτή, πλην περιεκτική, ανάρτηση ο Παναθηναϊκό αποχαρέτισε και τον Νίκο Παππά, που αποχωρεί μετά από 7 χρόνια παρουσίας στην ομάδα.

“Ευχαριστούμε Νίκο για όλες τις αυθεντικές στιγμές μας! Θα είσαι για πάντα ένας από εμάς!” ήταν το μήνυμα προς τον Παππά.

