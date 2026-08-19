Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός δεν ανακοίνωσε αποστολή για Χράντετς Κράλοβε

Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση του τριφυλλιού
ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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O Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Conference League.

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» και χωρίς κάποιο απρόοπτο ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με την Χράντετς Κράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο (20/8, 21.30) για τα πλέι οφ του UEFA Conference League.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, παιχνίδι σε μικρούς χώρους, ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης, δίτερμα σε περιορισμένο χώρο, τελειώματα και στατικές φάσεις.

Να σημειωθεί ότι οι πράσινοι δεν ανακοίνωσαν αποστολή για το παιχνίδι με τους Τσέχους.

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Αθλητικά
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