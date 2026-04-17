Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ για την απουσία του από το Super Cup στο μπάσκετ

Με πρόστιμο 20.000 ευρώ τιμώρησε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για την απουσία του να απουσιάσει από τον τελικό του Super Cup που έγινε στη Ρόδο, πριν την έναρξη της εφετινής σεζόν στο μπάσκετ.

Ο Παναθηναϊκός δεν συμμετείχε στο τουρνουά της Ρόδου, καθώς εκείνη την περίοδο βρισκόταν στην Αυστραλία, για το τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” (διεξήχθη για πρώτη φορά εκτός Ελλάδας). Οι πράσινοι καλούνται να πληρώσουν το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για “αδικαιολόγητη μη συμμετοχή” στη διοργάνωση.

“Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, για την αδικαιολόγητη μη συμμετοχής της στην διοργάνωση SUPER CUP, που διεξήχθη στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2025 στη Ρόδο” αναφέρει η απόφαση του αθλητικού δικαστή