Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε την πρόταση της Γκρέμιο για τον Τετέ σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους

Η συμφωνία προβλέπει την καταβολή 500.000 ευρώ για τον δανεισμό, καθώς και υποχρεωτική αγορά στα μέσα του 2026
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Θέμα χρόνου είναι η μετακίνηση του Τετέ από τον Παναθηναϊκό στη Γκρέμιο, καθώς σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους οι πράσινοι αποδέχθηκαν την πρόταση της βραζιλιάνικης ομάδας για τον 25χρονο μεσοεπιθετικό.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δώσει τον Τετέ με τη μορφή δανεισμού στη Γκρέμιο, ακόμα και αν υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, την ώρα που ο ποδοσφαιριστής πιέζει για τη μεταγραφή του.

Οι Βραζιλιάνοι θέλουν να αποκτήσουν τον Τετέ αρχικά ως δανεικό και στη συνέχεια με κανονική μεταγραφή και σύμφωνα με τον Ζαν Λέμες από τη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός απάντησε θετικά σ’ αυτή την πρόταση.

Η συμφωνία προβλέπει την καταβολή 500.000 ευρώ για τον δανεισμό, καθώς και υποχρεωτική αγορά στα μέσα του 2026. Αυτή τη στιγμή απομένουν μόνο γραφειοκρατικές λεπτομέρειες για την επίσημη ανακοίνωση, με τον Τετέ να οδεύει στην Γκρέμιο σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
185
165
145
121
116
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo