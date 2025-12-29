Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε την πρόταση της Γκρέμιο για τον Τετέ σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους

Θέμα χρόνου είναι η μετακίνηση του Τετέ από τον Παναθηναϊκό στη Γκρέμιο, καθώς σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους οι πράσινοι αποδέχθηκαν την πρόταση της βραζιλιάνικης ομάδας για τον 25χρονο μεσοεπιθετικό.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δώσει τον Τετέ με τη μορφή δανεισμού στη Γκρέμιο, ακόμα και αν υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, την ώρα που ο ποδοσφαιριστής πιέζει για τη μεταγραφή του.

Οι Βραζιλιάνοι θέλουν να αποκτήσουν τον Τετέ αρχικά ως δανεικό και στη συνέχεια με κανονική μεταγραφή και σύμφωνα με τον Ζαν Λέμες από τη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός απάντησε θετικά σ’ αυτή την πρόταση.

Η συμφωνία προβλέπει την καταβολή 500.000 ευρώ για τον δανεισμό, καθώς και υποχρεωτική αγορά στα μέσα του 2026. Αυτή τη στιγμή απομένουν μόνο γραφειοκρατικές λεπτομέρειες για την επίσημη ανακοίνωση, με τον Τετέ να οδεύει στην Γκρέμιο σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους.