Ο Παναθηναϊκός έκανε πραγματικότητα το όνειρο του μικρού Κωνσταντίνου

Ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το όνειρο ενός παιδιού, που “παλεύει” από πολύ νωρίς στη ζωή του και υποδέχθηκε τον μικρό Κωνσταντίνο στο Κορωπί για μία από τις καλύτερες ημέρες του.

Ο μικρός Κωνσταντίνος είδε από κοντά τους ποδοσφαιριστές της αγαπημένης του ομάδας και πήρε μία φανέλα του Παναθηναϊκού με το όνομά του και το νούμερο 13.

Ο προπονητής τερματοφυλάκων του “τριφυλλιού”, Γιώργος Μουντάκης του έκανε επίσης, δώρο ένα ζευγάρι γάντια, ο Τετέ του υπέγραψε μια μπάλα και τη φανέλα του, ο Φίλιπ Τζούρισιτς του έδωσε ένα καπέλο του Παναθηναϊκού, ενώ ο Ντάβιντε Καλάμπρια υπέγραψε τη φανέλα του.

Οι “πράσινοι” ανέβασαν και το σχετικό video στα social media, γράφοντας: “Ο μικρός Κωνσταντίνος, που δίνει τη δική του γενναία μάχη, πραγματοποίησε το όνειρό του να βρεθεί δίπλα στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Η αγάπη για το Τριφύλλι ενώνει, δίνει δύναμη και ελπίδα!”