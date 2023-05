Όπως πέρυσι με τη Λάρισα, έτσι φέτος απέναντι στο Περιστέρι bwin, ο Παναθηναϊκός «σφράγισε» την πρόκριση στα ημιτελικά των πλέι οφ μέσα από το game 5. Με αυτόν τον τρόπο έφτασε σε μία σειρά επιτευγμάτων.

Ο Παναθηναϊκός φτασε για 27η φορά στην ιστορία του στους τελικούς των πλέι οφ της Basket League. Απουσίασε μόνο από τις σειρές του 1994, του 1997 και του 2002 ενώ το 2020 δεν έγιναν πλέι οφ αφού η πανδημία έβαλε τέλος στη σεζόν. Αυτή θα είναι η 12η φορά στην οποία θα αγωνιστεί στους τελικούς των πλέι οφ με μειονέκτημα έδρας. Θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στους τελικούς των πλέι οφ για 20ή φορά στην ιστορία.

*Έφτασε τις 27 κερδισμένες ημιτελικές σειρές σε 29 συμμετοχές του σε αυτή τη φάση αφού αποκλείστηκε το 1994 από τον ΠΑΟΚ mateco και το 2002 από τον Ολυμπιακό, ενώ απουσίασε μόνο το 1997.

*«Έγραψε» την 24η πρόκριση της ομάδας του Νο2 απέναντι στην ομάδα του Νο3 της κανονικής περιόδου σε 30 ημιτελικές σειρές.

*Πέτυχε την 55η πρόκριση στους τελικούς ομάδας που έκανε το 1-0 σε συνολικά 60 ημιτελικές σειρές.

*Επιβεβαίωσε τον κανόνα των αγώνων «χωρίς αύριο» στα ημιτελικά αφού από τις 20 σειρές που κρίθηκαν σε έναν τέτοιο –είτε σε best of three, είτε σε best of five- οι ομάδες με το πλεονέκτημα έδρας μετρούν πια 17 προκρίσεις στους τελικούς. Στις 10 best of five ημιτελικές σειρές το σκορ είναι πλέον 8-2, με τον Παναθηναϊκό να έχει σημειώσει τέσσερις τέτοιες νίκες-προκρίσεις.