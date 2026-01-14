Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Νόα Άλεν της Ίντερ Μαϊάμι

Ο Παναθηναϊκός συνδέεται με τον διεθνή μπακ σε ρεπορτάζ στις ΗΠΑ
Ο Νόα Άλεν σε αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι
Ο Νόα Άλεν σε αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι / REUTERS

Ο Παναθηναϊκός αναζητά ένα αριστερό μπακ για να κάνει “δίδυμο” με τον Γιώργο Κυριακόπουλο και στις ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι εξετάζει την περίπτωση του διεθνούς αμυντικού της Ίντερ Μαϊάμι, Νόα Άλεν.

Σύμφωνα με ρεπόρτερ του “The Athletic”, ο Παναθηναϊκός έχει στο “ραντάρ” του τον Νόα Άλεν, ο οποίος και ήταν βασικός φέτος στην Εθνική Ελλάδας κάτω των 21 ετών, αλλά και στην Ίντερ Μαϊάμι, στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι.

Οι “πράσινοι” έχουν ήδη κάνει γνωστό ότι θα προσπαθήσουν να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα και ο Ελληνοαμερικανός αριστερός μπακ φαίνεται ότι είναι μία από τις περιπτώσεις που βρίσκονται ψηλά στη λίστα τους.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πάντως, ότι ο Νόα είναι στο “στόχαστρο” και της Γάνδης, με τους επόμενους 12 μήνες να είναι κρίσιμοι για το μέλλον του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
118
115
92
89
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo