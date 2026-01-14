Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Νόα Άλεν της Ίντερ Μαϊάμι

Ο Παναθηναϊκός αναζητά ένα αριστερό μπακ για να κάνει “δίδυμο” με τον Γιώργο Κυριακόπουλο και στις ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι εξετάζει την περίπτωση του διεθνούς αμυντικού της Ίντερ Μαϊάμι, Νόα Άλεν.

Σύμφωνα με ρεπόρτερ του “The Athletic”, ο Παναθηναϊκός έχει στο “ραντάρ” του τον Νόα Άλεν, ο οποίος και ήταν βασικός φέτος στην Εθνική Ελλάδας κάτω των 21 ετών, αλλά και στην Ίντερ Μαϊάμι, στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι.

Οι “πράσινοι” έχουν ήδη κάνει γνωστό ότι θα προσπαθήσουν να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα και ο Ελληνοαμερικανός αριστερός μπακ φαίνεται ότι είναι μία από τις περιπτώσεις που βρίσκονται ψηλά στη λίστα τους.

Sources: Inter Miami defender Noah Allen is a player on the radar in Europe. Monitored by some clubs including Gent & Panathinaikos



No bids yet but one to watch in next 12 months



Allen, 21, has started all five games for Greece U-21s in Euro qualifying. Awaiting senior debut pic.twitter.com/IsVOuHYyWn — Tom Bogert (@tombogert) January 14, 2026

Το ρεπορτάζ αναφέρει πάντως, ότι ο Νόα είναι στο “στόχαστρο” και της Γάνδης, με τους επόμενους 12 μήνες να είναι κρίσιμοι για το μέλλον του.