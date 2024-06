Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Ντάνιελ Τάις

Ο Ντάνιελ Τάις είναι εξαιρετικά πιθανό να επιστρέψει στην Ευρώπη, με τον Παναθηναϊκό να είναι μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του.

Σύμφωνα με την την TeleSport.rs, η Μπαρτσελόνα, η Φενέρμπαχτσε και ο Παναθηναϊκός έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Ντάνιελ Τάις, ο οποίος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι.

Ο Γερμανός σέντερ θα ήθελε να μείνει στο NBA έστω και με minimum συμβόλαιο, ωστόσο δεν αποκλείεται να γυρίσει στην Ευρώπη.

🚨BREAKING: Daniel Theis is one of the names that could be interesting for Europe! 👀



The center is currently seeking an NBA veteran minimum contract, but if that doesn’t work out, he is expected to return to Europe.



According to our sources, Barcelona, Fenerbahce, and… pic.twitter.com/bmEglcjA8j