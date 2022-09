Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να αναζητά κεντρικό μέσο και στις ΗΠΑ αναφέρουν ότι έχει καταθέσει πρόταση στην Toronto FC για την απόκτηση του Τζόναθαν Οσόριο.

Στα 30 του χρόνια, ο Οσόριο δεν έχει φύγει ποτέ από τον Καναδά, καθώς ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Toronto FC και πλέον “μετράει” μία δεκαετία στην ομάδα του MLS με 317 συμμετοχές, 57 γκολ και 34 ασίστ, ενώ είναι και διεθνής με την Εθνική Καναδά.

Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο και ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση για να τον αποκτήσει από τώρα, αλλά ο ίδιος φαίνεται να προτιμά να αγωνιστεί πρώτα στο Μουντιάλ του Κατάρ, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ Αμερικανού δημοσιογράφου.

