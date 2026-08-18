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O Παναθηναϊκός έχει πουλήσει πάνω από 15.000 εισιτήρια διαρκείας – Οι οπαδοί που προλαβαίνουν να εξασφαλίσουν προτεραιότητα για Βοτανικό

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού έσπασαν το συγκεκριμένο “φράγμα” στα διαρκείας και συνεχίζουν
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Παναθηναϊκός φτιάχνει το γήπεδο του στον Βοτανικό και ετοιμάζεται για μια μεταβατική χρονιά στο ΟΑΚΑ, με τους φίλους της ομάδας να στέκονται δίπλα στο “τριφύλλι” και να σκέφτονται το νέο “σπίτι” τους.

Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει εδώ και καιρό στην κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν, τα οποία “συνδέονται” και με θέση στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό. Οι πωλήσεις τους έχουν ξεπεράσει τις 15.000 την στιγμή που στις θύρες 17Α και 17Β έχουν απομείνει πλέον ελάχιστες διαθέσιμες θέσεις, με την τιμή του διαρκείας να ανέρχεται στα 280 ευρώ.

Με βάση λοιπόν τα δεδομένα αυτά, οι επόμενοι 3000 φίλοι του Παναθηναϊκού που θα προχωρήσουν στην αγορά εισιτηρίων διαρκείας, θα εξασφαλίσουν και το δικαίωμα προτεραιότητας για τις κερκίδες του νέου γηπέδου.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται πως για όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της προτεραιότητας είναι να διαθέτουν την ιδιότητα μέλους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τους όρους που έχει γνωστοποιήσει η “πράσινη” ΠΑΕ.

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