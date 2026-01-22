Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός «κλείνει» τον Σαμουκέλε Καμπίνι από τη Μόλντε

Κοντά σε μία ακόμη μετεγγραφή ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός «κλείνει» τον Σαμουκέλε Καμπίνι από τη Μόλντε

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις μετεγγραφικές του κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ του και ο νέο “εκλεκτός” της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ, είναι ο 21χρονος Νοτιοαφρικανός, Σαμουκέλε Καμπίνι.

Έχοντας ξεχωρίσει στην TS Galaxy της πατρίδας του, ο Σαμουκέλε Καμπίνι, πήρε πέρυσι μετεγγραφή στη Μόλντε και μετά από λιγότερο από ένα χρόνο στη Νορβηγία, ετοιμάζεται για νέο “βήμα” στην καριέρα του, υπογράφοντας στον Παναθηναϊκό.

Οι “πράσινοι” ξεχώρισαν τον νεαρό αριστερό μπακ, μετά τους 23 αγώνες με 2 γκολ και 2 ασίστ με τους Νορβηγούς και βρίσκονται πλέον μία… ανάσα από την απόκτησή του από τη Μόλντε.

Ο Καμπίνι προορίζεται για τη θέση του δεύτερο αριστερού μπακ πίσω από τον Κυριακόπουλο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
78
71
70
65
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ο ΣΕΓΑΣ για τις εικόνες ντροπής με νερά στο προπονητήριο στίβου του ΟΑΚΑ: «Οι αντοχές μας και η ανοχή στην κοροϊδία εξαντλήθηκαν»
Απαιτούμαι να προβείτε στις ενέργειες που θα επιλύσουν μια και καλή το πρόβλημα των γηπεδικών εγκαταστάσεων. Δεν κάνετε χάρη σε κανέναν αναφέρεται από τον ΣΕΓΑΣ
ΦΩΤΟ instagram.com
Newsit logo
Newsit logo