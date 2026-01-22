Ο Παναθηναϊκός «κλείνει» τον Σαμουκέλε Καμπίνι από τη Μόλντε

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις μετεγγραφικές του κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ του και ο νέο “εκλεκτός” της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ, είναι ο 21χρονος Νοτιοαφρικανός, Σαμουκέλε Καμπίνι.

Έχοντας ξεχωρίσει στην TS Galaxy της πατρίδας του, ο Σαμουκέλε Καμπίνι, πήρε πέρυσι μετεγγραφή στη Μόλντε και μετά από λιγότερο από ένα χρόνο στη Νορβηγία, ετοιμάζεται για νέο “βήμα” στην καριέρα του, υπογράφοντας στον Παναθηναϊκό.

Οι “πράσινοι” ξεχώρισαν τον νεαρό αριστερό μπακ, μετά τους 23 αγώνες με 2 γκολ και 2 ασίστ με τους Νορβηγούς και βρίσκονται πλέον μία… ανάσα από την απόκτησή του από τη Μόλντε.

Ο Καμπίνι προορίζεται για τη θέση του δεύτερο αριστερού μπακ πίσω από τον Κυριακόπουλο.