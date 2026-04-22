Ο Παναθηναϊκός θα δώσει αποζημίωση ύψους 4.500.000 ευρώ στον Ράφα Μπενίτεθ αν τον απολύσει

Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό με 2-0 στη Λεωφόρο φαίνεται που σκέφτεται πολύ έντονα να προχωρήσει χωρίς τον Ράφα Μπενίτεθ το πρότζεκτ της νέας σεζόν.

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα παραμείνει δεδομένα στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν, δηλαδή μέχρι τις 17 Μαΐου και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Πιθανότατα αυτό θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι στον πράσινο πάγκο, αν δεν υπάρξει ανατροπή σκηνικού, καθώς η διοίκηση δεν είναι ικανοποιημένη με την εικόνα της ομάδας.

Ο Ισπανός προπονητής τον Οκτώβριο υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2027, με οψιόν για άλλο ένα έτος και σε περίπτωση απόλυσης προβλέπεται ότι θα οι πράσινοι θα πρέπει να πληρώσουν και το συμβόλαιο της επόμενης σεζόν, δηλαδή ένα ποσό που «αγγίζει» τα 3.500.000 ευρώ.

Τη φετινή σεζόν το «τριφύλλι» θα πληρώσει 2.500.000 συνολικά για το τιμ του Μπενίτεθ. Στο συμβόλαιο υπάρχει και ένας όρος που αναφέρει ότι οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές αποφασίσει να «σπάσει» το συμβόλαιο επιβάλλεται να καταβάλει 1.000.000 ευρώ και από τη στιγμή που φημολογείται ότι οι πράσινοι έχουν αποφασίσει να το κάνουν, τότε το συνολικό ποσό αποζημίωσης φτάνει τα 4.500.000 ευρώ.

Οι ιθύνοντες των πρασίνων έχουν αρχίσει ήδη να κοιτούν στην αγορά για τον επόμενο προπονητή, σε περίπτωση που τελικά πάρουν την απόφαση να απολύσουν τον Ράφα Μπενίτεθ.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ