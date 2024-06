«Ο Παναθηναϊκός θα κάνει πρόταση στον Λορέντζο Μπράουν» αναφέρουν στο Ισραήλ

Στο… κόλπο της απόκτησης του Λορέντζο Μπράουν της Μακάμπι Τελ Αβίβ φαίνεται πως ετοιμάζεται να μπει ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με όσα αναφέρονται από το Ισραήλ.

Αυξάνονται τα δημοσιεύματα που βάζουν τον Λορέντζο Μπράουν στο μετεγγραφικό στόχαστρο του Παναθηναϊκού.

“Μπορώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει πρόταση στον Λορέντζο Μπράουν. Αφού η Ρεάλ εγκατέλειψε τη συγκεκριμένη περίπτωση, φαίνεται πως ο Παναθηναϊκός θα πιέσει για τον πλέι μέικερ. Σύντομα θα κάνει προσφορά στον παίκτη και θα προσπαθήσει να έρθει σε συμφωνία με τη Μακάμπι για buy out”, ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο έγκυρος Ισραηλινός ρεπόρτερ Αρέλ Γκίνσμπερ.

