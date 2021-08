Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει σύντομα την προετοιμασία για τη νέα σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη και ήδη φαίνεται ότι “κλείδωσε” τα πρώτα δυνατά φιλικά παιχνίδια.

Όπως έγινε γνωστό, η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη θα συμμετάσχει στο «Magenta Sport Cup 2021», το οποίο και θα διοργανώσει η Μπάγερν Μονάχου στη Γερμανία. Εκτός από τους “Βαυαρούς” και τους “πράσινους” στο τουρνουά θα λάβουν μέρος ο Ερυθρός Αστέρας και η Βίρτους Μπολόνια, η οποία θα αγωνιστεί και φέτος στο Eurocup με μοναδικό στόχο ένα “εισιτήριο” για τη Euroleague.

Το «Magenta Sport Cup 2021» είναι προγραμματισμένο για το διήμερο 11-12 Σεπτεμβρίου, ενώ στο τέλος του μήνα θα γίνει το πρώτο “τζάμπολ” στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ.

Bayern Munich will host a preseason tournament at the Audi Dome in September.@Virtusbo, @kkcrvenazvezda, @paobcgr and @FCBBasketball will be the teams to compete in the “MAGENTA SPORT Cup 2021”.#Euroleague pic.twitter.com/FXYpyuaxEx