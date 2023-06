Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν ξέχασε τον Ντράζεν Πέτροβιτς.

Σαν σήμερα (7/6) πριν από 30 χρόνια, ο Ντράζεν Πέτροβιτς έφυγε από τη ζωή, έπειτα από ένα τροχαίο και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τίμησε τη μνήμη του.

Ο Κροάτης θα αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό, αν η μοίρα δεν του είχε παίξει αυτό το άσχημο παιχνίδι.

Η πράσινη ΚΑΕ έκανε ανάρτηση για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ντράζεν Πέτροβιτς, δείχνοντας ότι δεν πρόκειται να τον ξεχάσει ποτέ.

In memory of the “Croatian Mozart” ⭐️



Dražen Petrović • 22/10/1964 – 07/06/1993 🙏#paobc pic.twitter.com/RucdXQryjq