Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Κεντζιόρα

Ο Τόμας Κεντζιόρα έμεινε ελεύθερος από την Ντινάμο Κιέβου και ο ΠΑΟΚ τον “έδεσε” στην Τούμπα, ανακοινώνοντας τη νέα συμφωνία.

Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Τόμας Κεντζιόρα. Ο Πολωνός κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε για 1,5 σεζόν στους Θεσσαλονικείς με τη μορφή δανεισμού από την Ντινάμο Κιέβου, έμεινε ελεύθερος από την ομάδα της Ουκρανίας αυτό το καλοκαίρι και ανακοινώθηκε από το “δικέφαλο του Βορρά”.

Ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε τη συμφωνία με τον Κεντζιόρα ο οποίος θα είναι κάτοικος… Τούμπας για τα επόμενα 2+1 χρόνια.

