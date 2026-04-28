Ο ΠΑΟΚ αναχώρησε για το Μπιλμπάο και το δεύτερο τελικό στο FIBA Europe Cup

Με στόχο να υπερασπιστεί τη νίκη με 6 πόντους που πήρε στην Πυλαία (79-73), ο ΠΑΟΚ αναχώρησε σήμερα (28.04.2026) για την Ισπανία, όπου αύριο (21:00, Newsit.gr, ΕΡΤ2 Σπορ) θα αναμετρηθεί με την Μπιλμπάο, στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Παντελής Μπούτσκος, ο GM της ΚΑΕ, Νίκος Μπουντούρης, και οι αθλητές, Νίκος Περσίδης και Μπεν Μουρ, μίλησαν στους δημοσιογράφους πριν το ταξίδι του “δικεφάλου του Βορρά” για τη χώρα της Ιβηρικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο προπονητής, Παντελής Μπούτσκος, δήλωσε πριν την αναχώρηση της ομάδας: “Το μότο μας είναι το ίδιο. Οι πιο δύσκολες αποστολές είναι για τους καλύτερους στρατιώτες. Θα είναι μία πολύ σκληρή μάχη. Αν γυρίζουμε δύο μήνες πριν μπορούμε να δούμε ότι είμαστε ένα γκρουπ, που του ασκήθηκε μεγάλη κριτική, δεχθήκαμε συγκρίσεις.

Δεν αποφύγαμε την κριτική, τη χρησιμοποιήσαμε ως καύσιμο. Έπρεπε να γίνουμε μία πολύ δεμένη ομάδα. Να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Κάθε νίκη μας έφερνε όλο και πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε να γίνουμε. Η ομάδα είναι φτιαγμένη από στιγμές που δεν καταγράφονται από τη στατιστική.

Είναι πολύ εύκολο το μυαλό να ξεφύγει. Τα παιδιά με έκαναν πάρα πολύ περήφανο, για το πόσο κλειδωμένοι ήμασταν σε αυτή τη διαδικασία. Το ότι τερματίσαμε τρίτοι στην κανονική περίοδο στην Ελλάδα είναι κάτι εξόχως σημαντικό. Το κίνητρο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Θα υπάρξουν προσαρμογές στην τακτική και από τις δύο ομάδες. Το Μπιλμπάο έχει μέγεθος”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκος Μπουντούρης δήλωσε: “Το πρώτο που θέλω να εκφράσω είναι ο θαυμασμός μου για αυτά τα παιδιά. Είναι δικοί μου καθημερινοί ήρωες. Τον τελευταίο μήνα είχε πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Οι ευχές του ελληνικού μπάσκετ είναι σίγουρα πολλές. Το πρόγραμμα που έχει διαμορφωθεί δεν ευνοεί πολύ την ομάδα μας.

Για να μην γκρινιάζουμε υπάρχει αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Αυτό που έχουμεπει στα παιδιά είναι ότι πρέπει να χαρούν τον τελικό, να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους. Όλος ο οργανισμός έχει λειτουργήσει σε πολύ καλά επίπεδα. Εύχομαι σε δύο ημέρες περίπου να είμαστε χαρούμενοι σε αυτό το αεροδρόμιο.

Είναι λογικό ότι όταν γίνεται μία αλλαγή να υπάρχουν διάφορες απόψεις. Εμείς δεν μπορούσαμε να είμαστε οργανωμένοι ερχόμενοι σε μία νέα κατάσταση. Ξέραμε που έχουμε έρθει. Ο ΠΑΟΚ είναι μία μεγάλη ομάδα. Δεν θέλουμε την ησυχία μας, είχαμε υποσχεθεί ότι θα προσπαθήσουμε η ομάδα να είναι όσο πιο ψηλά γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα και να πάμε στον τελικό, να πάρουμε το κύπελλο.

Είναι μία μάχη που προχωρά. Εμένα με ενδιαφέρει η ηρεμία της ομάδας. Υπάρχουν διάφορες φήμες, διάφορα σενάρια, αυτό δεν κάνει καλό στην ομάδα. Όποιος αγαπάει την ομάδα και το μπάσκετ να φρενάρουν λίγο τις φήμες και τη μετεγγραφολογία, γιατί δεν κάνει καλό στον ΠΑΟΚ. Εμείς είμαστε εδώ για το καλό του ΠΑΟΚ”.

Ο Περσίδης τόνισε: “Θεωρώ ότι έχουμε κάνει μία πολύ καλή προετοιμασία. Δεν σκεφτόμαστε τη διαφορά, σκεφτόμαστε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πάμε για να πάρουμε τον τίτλο. Τα θετικά αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα χτίζουν τον χαρακτήρα της ομάδας. Δεν θέλουμε κάτι λιγότερο από το τρόπαιο. Όλα τα παιδιά θα αφήσουν ό,τι έχουν στο γήπεδο”.

Ο Μπεν Μουρ από τη μεριά του δήλωσε: “Έχει να κάνει με το ποιος το θέλει περισσότερο. Πρέπει να έχουμε ενταση στην άμυνα, να μείνουμε στο πλάνο, ενώ σημαντικός παράγοντας είναι και τα ριμπάουντ. Αν τα κάνουμε όλα αυτά νομίζω έχουμε καλές πιθανότητες”.