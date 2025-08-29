Ο ΠΑΟΚ αντιμέτωπος με Λιλ και Μπέτις στο Europa League – Όλοι οι αντίπαλοί του στη League Phase

Τους αντιπάλούς του στη League Phase του Europa League έμαθε ο ΠΑΟΚ, μετά από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (29.08.2025) “Grimaldi Forum” του Μονακό.

O ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τις Μπέτις (Ισπανία), Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ), Γιούνγκ Μπόις (Ελβετία) και Μπραν (Νορβηγία), ενώ εκτός έδρας θ’ αντιμετωπίσει τις Λιλ (Γαλλία), Λιόν (Γαλλία), Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) και Θέλτα (Ισπανία).

Οι ομάδες θα μάθουν αναλυτικά το πρόγραμμά τους το Σάββατο 30 Αυγούστου. Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 29 Ιανουαρίου 2026.

Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

Λιλ (εκτός)

Μπέτις (εντός)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός)

Λιόν (εκτός)

Γιούνγκ Μπόις (εντός)

Λουντογκόρετς (εκτός)

Μπραν (εντός)

Θέλτα (εκτός)

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase του Europa League

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026