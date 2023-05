Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε πως η συνεργασία της με τον Γιάσμιν Κούρτιτς δεν θα ανανεωθεί, κάνοντας λόγο για μία γεμάτη διετία του έμπειρου χαφ, που πρόλαβε να ζήσει τα… πάντα.

Μετά από δύο χρόνια ο Γιάσμιν Κούρτιτς αποτελεί επίσημα παρελθόν από τον “δικέφαλο του Βορρά”. Τη φετινή σεζόν με τον ΠΑΟΚ κατέγραψε μόλις 10 συμμετοχές στο πρωτάθλημα με 3 γκολ και 1 ασίστ, ενώ πραγματοποίησε δύο εμφανίσεις στα προκριματικά του Europa Conference League. Στους Θεσσαλονικείς “μέτρησε” συνολικά 63 συμμετοχές πετυχαίνοντας 21 τέρματα και μοιράζοντας 4 ασίστ.

Ο 33χρονος Σλοβένος μέσος, MVP της περασμένης περιόδου, αγωνίστηκε εφέτος για τελευταία φορά στις 30/10, στην ήττα με 2-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

“Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει πως η συνεργασία με τον Γιάσμιν Κούρτιτς που ολοκληρώνεται στις 30.06 δεν θα ανανεωθεί.

Ήρθε στη Θεσσαλονίκη πριν δύο περίπου χρόνια και πρόλαβε να ζήσει τα… πάντα. Την πρώτη του σεζόν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας και MVP, αλλά δυστυχώς ένας τραυματισμός δεν του επέτρεψε να προσφέρει τη σεζόν 2022-23. Μέτρησε συνολικά 63 παιχνίδια, με 21 γκολ και τέσσερις ασίστ.

Γιάσμιν σ’ ευχαριστούμε για την προσφορά σου στην ομάδα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!” ανέφεραν στην ανάρτησή τους οι Θεσσαλονικείς.

Θυμίζουμε ότι προ ημερών, ο Κούρτιτς αποχαιρέτησε την “οικογένεια” του ΠΑΟΚ, κάνοντας λόγο για την καλύτερη επιλογή της καριέρας του.

Thank you Jasmin! It It was a pleasure! 👉👂👈

All the best! #TheSniper #Kurtic #PAOKFamily

➡️ https://t.co/UOU9k3a6Dv pic.twitter.com/7N3yx5JEWz