Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ έδωσε δανεικό τον Τσάλοφ στην Καϊσέρισπορ

Ο Ρώσος επιθετικός θα αγωνιστεί στην Τουρκία μέχρι το καλοκαίρι
Ο Τσάλοφ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν για την επισημοποίηση του δανεισμού του Φεντόρ Τσάλοφ από τον ΠΑΟΚ στην Καϊσέρισπορ.

Η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Καϊσέρισπορ προβλέπει παραχώρηση του Φεντόρ Τσάλοφ με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Ρώσος επιθετικός αποχωρεί από την ομάδα της Θεσσαλονίκης για να βρει χώρο και χρόνο με την Καϊσέρισπορ στο τουρκικό πρωτάθλημα, με τους ασπρόμαυρους να παρακολουθούν την εξέλιξή του μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Στη συμφωνία των δύο ομάδων δεν υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς του Τσάλοφ για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
128
123
96
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo