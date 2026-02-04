Ο ΠΑΟΚ έδωσε δανεικό τον Τσάλοφ στην Καϊσέρισπορ

Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν για την επισημοποίηση του δανεισμού του Φεντόρ Τσάλοφ από τον ΠΑΟΚ στην Καϊσέρισπορ.

Η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Καϊσέρισπορ προβλέπει παραχώρηση του Φεντόρ Τσάλοφ με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Ρώσος επιθετικός αποχωρεί από την ομάδα της Θεσσαλονίκης για να βρει χώρο και χρόνο με την Καϊσέρισπορ στο τουρκικό πρωτάθλημα, με τους ασπρόμαυρους να παρακολουθούν την εξέλιξή του μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Στη συμφωνία των δύο ομάδων δεν υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς του Τσάλοφ για το ερχόμενο καλοκαίρι.