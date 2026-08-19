Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ευθύμη Κουλούρη

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε αναζήτηση επιθετικού, μετά και την αποχώρηση του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, με τον Ευθύμη Κουλούρη να συνδέεται με τους Θεσσαλονικείς, σύμφωνα με δημοσιογράφο από την Πολωνία.

Ο Ευθύμης Κουλούρης την περσινή σεζόν πέτυχε 23 γκολ με τη φανέλα της Αλ Ούλα στη δεύτερη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας και ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται να τον αποκτήσει για τη θέση του δεύτερου επιθετικού, πίσω από τον Σερίφ Εντιαγέ.

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Ο Κουλούρης είναι στόχος και ομάδων από το Κατάρ. Η επιστροφή του στην Πολωνία δεν μοιάζει υπαρκτό σενάριο, ενώ η ο επαναπατρισμός ίσως έχει έρθει η ώρα να πραγματοποιηθεί για τον Έλληνα επιθετικό, που έχει φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Σε 83 ματς με την ασπρόμαυρη φανέλα το Ευθύμης Κουλούρης έχει πετύχει 14 γκολ και έχει μοιράσει 8 ασίστ, ενώ έχει κατακτήσει και δύο Κύπελλα Ελλάδας τις σεζόν 2016/17 και 2017/18.