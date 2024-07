«Ο ΠΑΟΚ ενεργοποιεί την ρήτρα του Φέντορ Τσάλοφ» αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Φέντορ Τσάλοφ εμφανίζεται να βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με την ενημέρωση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο γνωστός “μεταγραφολόγος”, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, κάνει αναφορά στο «φλερτ» μεταξύ ΠΑΟΚ και Φιόντορ Τσάλοφ και τονίζει ότι ο παίκτης βρίσκεται μια… ανάσα από το να φορέσει τη φανέλα των Θεσσαλονικέων.

Στο tweet που έκανε, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ παρουσιάζεται έτοιμος να ενεργοποιήσει την ρήτρα εξαγοράς του Ρώσου επιθετικού από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται πως για τον ποδοσφαιριστή υπήρχε ενδιαφέρον και από την Σεβίλλη και υπογραμίζεται η ισπανική ομάδα δεν μετουσίωσε το ενδιαφέρον της σε επίσημη κρούση, καθώς δεν εμφανίστηκε διατεθειμένη να φτάσει το ποσό της ρήτρας.

PAOK are prepared to activate the release clause for Fedor Chalov from CSKA Moscow.



Sevilla are also interested but they didn’t activate the clause, no official move so far. pic.twitter.com/0bWRc9B6jG