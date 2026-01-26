«Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει νέα πρόταση για τον Χόρχε Σάντσες» γράφουν στο Μεξικό

Η περίπτωση του 28χρονου δεξιού μπακ, Χόρχε Σάντσες, επανέρχεται στα μετεγγραφικά δημοσιεύματα που αφορούν τον ΠΑΟΚ, με τα ΜΜΕ από το Μεξικό να σημειώνουν πως «μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται νέα πρόταση» από τους Θεσσαλονικείς για τον παίκτη της Κρουζ Αζούλ.

Ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται να έχει ανοίξει κύκλο επαφών με την Κρουζ Αζούλ για τον Χόρχε Σάντσες, με τους Μεξικανούς να προαναγγέλλουν εξελίξεις στην υπόθεση.

Όπως σημειώνει Μεξικανός δημοσιογράφος, «το περασμένο Σαββατοκύριακο προχώρησαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Κρουζ Αζούλ και τον ΠΑΟΚ. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται νέα πρόταση».

JORGE SÁNCHEZ – PAOK



– Este fin de semana avanzaron las negociaciones entre Cruz Azul y PAOK, se espera en las próximas horas una nueva oferta.



– Jorge feliz en el equipo pero ilusionado con la posibilidad de volver a Europa. @TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/O1qY9UhmGd — Adrián Esparza Oteo(@A_EsparzaOteo) January 26, 2026

Στη συνέχεια συμπληρώνει πως: «ο Χόρχε είναι χαρούμενος στην ομάδα, όμως τον συναρπάζει η προοπτική επιστροφής στην Ευρώπη».