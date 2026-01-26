Αθλητικά

«Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει νέα πρόταση για τον Χόρχε Σάντσες» γράφουν στο Μεξικό

Στο προσκήνιο φέρεται να παραμένει για το “δικέφαλο του Βορρά” η περίπτωση του 28χρονου δεξιού μπακ
Η περίπτωση του 28χρονου δεξιού μπακ, Χόρχε Σάντσες, επανέρχεται στα μετεγγραφικά δημοσιεύματα που αφορούν τον ΠΑΟΚ, με τα ΜΜΕ από το Μεξικό να σημειώνουν πως «μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται νέα πρόταση» από τους Θεσσαλονικείς για τον παίκτη της Κρουζ Αζούλ.

Ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται να έχει ανοίξει κύκλο επαφών με την Κρουζ Αζούλ για τον Χόρχε Σάντσες, με τους Μεξικανούς να προαναγγέλλουν εξελίξεις στην υπόθεση.

Όπως σημειώνει Μεξικανός δημοσιογράφος, «το περασμένο Σαββατοκύριακο προχώρησαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Κρουζ Αζούλ και τον ΠΑΟΚ. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται νέα πρόταση».

Στη συνέχεια συμπληρώνει πως: «ο Χόρχε είναι χαρούμενος στην ομάδα, όμως τον συναρπάζει η προοπτική επιστροφής στην Ευρώπη».

