Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει 100 χρόνια ζωής: Οι ευχές της ΠΑΕ και της ΚΑΕ για τα γενέθλια του συλλόγου

Ο ΠΑΟΚ σήμερα (20/04/26) γιορτάζει 100 χρόνια ζωής και η Θεσσαλονίκη κινείται σε εορταστικούς ρυθμούς, αφού ετοιμάζεται μεγάλη γιορτή στο κέντρο της πόλης για να γιορτάσουν οι φίλοι του «δικεφάλου του Βορρά». ΠΑΕ και ΚΑΕ έστειλαν τα χρόνια πολλά για τα γενέθλια του συλλόγου.

Από τις 11:00 μέχρι και το βράδυ θα υπάρξουν δράσεις για μικρούς και μεγάλους φίλους του ΠΑΟΚ με σκοπό να ζήσουν και να θυμηθούν μεγάλες στιγμές της ιστορίας του συλλόγου. Το βράδυ ο ουρανός της Θεσσαλονίκης αναμένεται να φωτιστεί από ένα εντυπωσιακό drone show.

Η ΠΑΕ και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με ανακοινώσεις ευχήθηκαν χρόνια πολλά για τα 100ά γενέθλια του συλλόγου σε μία χρονιά που οι φίλοι του «δικεφάλου» πέρασαν και δύσκολες στιγμές, με το θάνατο των 7 οπαδών του στη Ρουμανία, του Κλεομένη, αλλά και του πατέρα του Ραζβάν Λουτσέσκου, Μιρτσέα.

Οι ευχές της ΠΑΕ και της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Ένας αιώνας ΠΑΟΚ. Τέσσερα γράμματα. Ένα έμβλημα. Μία ιδέα. Από το Πέρα της Κωνσταντινούπολης, στη Θεσσαλονίκη κι από εκεί σε κάθε γωνιά της Γης. Μία σπίθα έγινε φλόγα. Και η φλόγα έγινε πυρκαγιά, που δεν σβήνει.

Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλά μια ομάδα. Είναι τρόπος ζωής. Είναι μνήμη. Είναι πάθος. Είναι οικογένεια. Τι είσαι για μένα κανείς δεν ξέρει… Ένας αιώνας ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ. Ένας αιώνας ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ. Ένας αιώνας ΟΝΕΙΡΟΥ και ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ. Μέσα από στάχτες, δάκρυα, μάχες, πόνο και θριάμβους, δεν σταματήσαμε ποτέ.

Δεν λυγίσαμε. Δεν ξεχάσαμε. Δεν σιωπήσαμε. Γίναμε πιο δυνατοί. Πιο πολλοί. Γίναμε ένα. Και τώρα… δεν κοιτάμε πίσω. Με την συνείδηση καθαρή και με οδηγό την ιστορία μας, γράφουμε το επόμενο κεφάλαιο.

Πανθεσσαλονίκειος, Αθλητικός, Όμιλος, Κωνσταντινοπουλιτών. 100 χρόνια ασπρόμαυρης μαγείας! Κι είμαστε ακόμα στην αρχή…»

— PAOK FC (@PAOK_FC) April 19, 2026

«100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΟΚ 1926-2026

Περηφάνεια Αντίσταση Όνειρο Κατάκτηση Χρόνια Πολλά στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου», έγραψε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην εορταστική ανακοίνωσή της.